Туреччина перенесла дату старту туристичного сезону

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 11:26

У зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі Туреччина вирішила відстрочити туристичний сезон та ряд міжнародних виставок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що у Туреччині прийняли рішення перенести дату старту курортного сезону на тлі спалаху коронавірусу. Так, з метою профілактики туристичний сезон стартує не з кінця березня, а з 15 квітня.

Відповідну заяву зробили керівники Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки. Це означає, що туроператорам доведеться відкласти організацію туристичних поїздок.

«Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі», - прокоменутвав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Тим часом агентство Anadolu,повідомило, що в країні також на місяць перенесли міжнародні виставки.