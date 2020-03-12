Туреччина перенесла дату старту туристичного сезону

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У зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі Туреччина вирішила відстрочити туристичний сезон та ряд міжнародних виставок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що у Туреччині прийняли рішення перенести дату старту курортного сезону на тлі спалаху коронавірусу. Так, з метою профілактики туристичний сезон стартує не з кінця березня, а з 15 квітня.
Відповідну заяву зробили керівники Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки. Це означає, що туроператорам доведеться відкласти організацію туристичних поїздок.
«Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі», - прокоменутвав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
Тим часом агентство Anadolu,повідомило, що в країні також на місяць перенесли міжнародні виставки.
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