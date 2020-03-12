ПриватБанк почав блокувати рахунки українців

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 10:48

Найбільший системний банк країни активно блокує рахунки українців, які порушили правила дорожного руху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що виконавча служба почала блокувати рахунки клієнтів найбільшого системного банку країни, ПриватБанку. Мова йде про тих клієнтів банку, які отримували штрафи за порушення ПДР. Про це повідомляє видання UBR.

Журналісти зазначили, що у Приваті блокують абсолютно усі кошти на рахунку, а не виключно суму штрафу. За попередніми даними, клієнтам банку приходять повідомлення про блокування. Тим часом причин блокування рахунку не вказують.

Як наголошує видання, подібні арешти ініційовані Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА. Відомо, що в структурі цього органу працює муніципальна паркувальна інспекція. Це означає, що після того, як клієнт банку залагодить питання з виконавчою службою, впродовж трьох днів він зможе знову отримати доступ до своїх коштів на рахунку у ПриватБанку.

«Подібна практика існувала завжди. З листопада минулого року цей процес вдалося прискорити завдяки автоматизації. Тепер клієнти, які оплатили штраф, набагато швидше отримують доступ до своїх рахунків», - розповіли тим часом у ПриватБанку.