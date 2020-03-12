Геннадий Хазанов готов возглавить террористический батальон "ДНР"

Продолжая дело своего кумира, вождя и учителя, Иосифа Виссарионовича Сталина, Путин цепко держит за "фаберже" всю эту "российскую интеллигенцию". Опасаясь снова оказаться в лихих 90-х, россияне вдруг откатились в кровавые 30-е... Путин, так же, как и Сталин, руками своих спецслужб, сеет смерть по всему миру, гнобит оппозицию и заигрывает с деятелями культуры. Взамен он требует от "мастеров искусств" покорности и подобострастия. И не жалеет на это денег. Помните, как в полунищем Советском Союзе сталинского образца жили Михалковы, Дунаевские, Александровы, Блантеры, Богословские, Серафимовичи? Квартиры в центре столицы, площадью с футбольное поле; государственные дачи, служебные автомобили; домработницы; Сталинские премии; спецмагазины; спецсанатории; черная икра ведрами... И "святая обязанность" вбивать в мозги плохо одетых и скудно питавшихся работяг, что им "выпала огромная честь жить в самом счастливом в мире государстве"!... Путин следует проторенной дорогой своего усатого учителя. Практически вся "королевская рать", за небольшим исключением - верно служит нынешнему держателю российского трона. Письма в стиле "одобрямс" в поддержку агрессивных действий президента РФ... Фильмы с шовинистическим душком... Пошловатые песенки путинского агитпрома с дебиловатыми стишками в стиле "Путин наше фсё!" и "Санкции нам на пользу!": https://www. youtube.com/watch?v= btjScq3GLXo ... Бесконечные призывы деятелей российской культуры на главных ток-шоу страны с призывами убивать, оккупировать, грабить (Как пример - Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров:."Оккупация Украины заставила бы Запад говорить с Россией с совсем других позиций. В частности, признать законным российский Крым, независимость ЛНР и ДНР, а также снять все экономические санкции")... Но следует отдать должное Путину: он щедр и позволяет выхватывать Хазанову, Михалкову, Шахназарову и всей этой "обслуживающей" компании жирные объедки с барского стола. И кроме денег, недвижимости, орденов и торжественных приемов в Кремле, Путин одаривает своих вассалов десятками высокобюджетных музыкальных проектов, на которых регулярно чествуют весь пронафталиненный шоу-бизнес РФ: от Александры Пахмутовой до Олега Газманова от Геннадия Хазанова до Игоря Крутого... "Достояние республики", "Песня года", "Точь в точь", "Один в один", "Три аккорда" и т. д. и т. п. И пропагандистская машина работает безотказно; рейтинг Путина усилиями его рабов на "галерах культуры" всегда неизменно высок...

... В связи с этим не могу не вспомнить убогое существование ветеранов украинской культуры... Как думаете, кто этот неприметный седой добрячок с собакой в обнимку?

Никогда не догадаетесь! Это легендарный украинский композитор Игорь Дмитриевич Поклад! Автор более 500 (!) песен, многие из которых пополнили сокровищницу советской и украинской эстрады. "Кохана", "Не питай", "Глаза не песке", "Скрипка грае", "Дикие гуси", "Тиха вода", "Зелен клен". Его композиции исполняли: Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Нина Матвиенко, Тамара Миансарова, Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Катя Бужинская, Тина Кароль и многие другие звезды эстрады... А еще перу маэстро принадлежат мюзиклы, оперетты, оперы, рок-оперы, работа в кино... Игорю Покладу сегодня 78 лет. Давно ли вы видели по ТВ Творческие вечера замечательного украинского композитора?... Мне стыдно писать об этом, но последняя масштабная статья об Игоре Дмитриевиче появилась в СМИ почти... 20 лет назад. Ее написал поэт Юрий Рыбчинский... На сайте композитора выложены фото с 60-летнего юбилея маэстро. На этом - точка. 65, 70 и 75 лет чиновники от культуры проигнорировали...

... Этого седого мужчину вы тоже не узнаете?

Ордена «За заслуги» III степени, лауреат Государственной премии Украины им. А. Довженко, лауреат международной премии им. Сиди Таль. Несмотря на почтенный возраст, Николай Викторович полон сил и надежд снять фильм по Гоголю, да вот только современная чиновничья камарилья от культуры вряд ли знакома с творчеством Засеева-Руденко и творческим планами режиссера. Они более знакомы с "шедеврами" современных украинских порнозвезд, и охотно спонсируют примитивные работы клипмейкеров-недоучек... А ведь на фото легендарный украинский кинорежиссер Николай Викторович Засеев-Руденко, создавший 17 замечательных кинолент и снявшийся более, чем в 30-ти фильмах... Народный артист Украины, кавалерНесмотря на почтенный возраст, Николай Викторович полон сил и надежд снять фильм по Гоголю, да вот только современная чиновничья камарилья от культуры вряд ли знакома с творчеством Засеева-Руденко и творческим планами режиссера. Они более знакомы с "шедеврами" современных украинских порнозвезд, и охотно спонсируют примитивные работы клипмейкеров-недоучек...

... Народный артист Украины Игорь Поклад и народный артист Украины Николай Засеев-Руденко. Два бриллианта украинской культуры, два классика - истинное достояние республики. Никому сегодня ненужные... Незаслуженно забытые... Презираемые сворой необразованных, бездарных, узколобых чиновников, возомнивших себя цветом нации...

Представляю, какую страшную боль испытывают оба гения, наблюдая за тем, как живут за "поребриком" их знаменитые российские коллеги - народные артисты РФ...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"

Осенью 2015 года в России произошел случай из ряда вон выходящий. В Кремле, в ходе церемонии награждения Геннадия Хазанова орденом "За заслуги перед Отечеством", состарившийся "студент кулинарного техникума" преподнес президенту Владимиру Путину ... копию Большой императорской короны. До такого не опускался даже прихлебатель № 1 Никита Михалков. Тем самым народный артист РФ поставил жирную точку в бесконечном споре: существует ли в России истинная интеллигенция?... Он, 70-летний раб, лизоблюд и подхалим, публично признал в Путине царя. Совершенно очевидно, что если бы "император всероссийский" в этот момент приказал бы своему орденоносному холую снять брюки и продемонстрировать представителям СМИ гениталии, Геннадий Викторович, ни минуты не колеблясь, расстегнул бы ширинку.... Хазанов вылизал галифе ФСБшному монстру, страдая, видимо, начальной стадией склероза. Он, вероятно, забыл, что первого мужа его матери сгноили в подвалах НКВД по доносу "бдительной" соседки старшие товарищи Путина... А сам юморист был надолго лишен права выходить на сцену, когда в 1983 году осмелился рассказать скандальный монолог о "секретном агенте КГБ". Более он таких ошибок не допускал... Совершенно очевидно, что Путин и для Хазанова, и, практически, для всей, так называемой, российской интеллигенции и царь, и Бог. Геннадий Хазанов, как и большинство его собратьев по гуманитарному цеху, готов возглавить террористический батальон "ДНР", если этого вдруг потребует Путин. Он готов поливать смертельным огнем мирные украинские города, если этого захочет царь... И это уже не деградация.... Э т о м у еще не придумали название.