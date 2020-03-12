Кім Кардашян показала, чим особлива її білизна

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39-річна Кім Кардашян вирішила ближче показати свою білизну. Так, знаменитість розповіла, що робить її дуже зручною.
Новину передає «Преса України».
Зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян», Кім кардашян, записала нове відео. Так, вона вирішила показати колекцію білизни. 39-річна знаменитість розтягувала білизну на камеру, щоб показати, наскільки зручною для носіння вона є.
Як відомо, Кардашян не так давно запустила свій бренд SKIMS. Білизна підходить як для струнких, так і пишнотілих жінок, які, для прикладу, хочуть приховати недоліки.
«Вона (білизна – ред.) неймовірно тягнеться», - запевнила знаменитість.
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