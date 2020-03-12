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Трамп заборонив будь-яке авіасполучення США з Європою

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 09:45
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Трамп заборонив будь-яке авіасполучення США з Європою

Відповідне рішення було прийняте на тлі спалаху коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп записав заяву Овальному офісі. Так, він повідомив, що Штати негайно забороняють усі авіа перельоти з Європи. Причина – спалах коронавірусу у світі.

«Ми будемо призупиняти всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів», - йшлось у його заяві.

Варто зазначити, що заява Трампа поступила після того, як  світові представники охорони здоров’я оголосили коронавірус пандемією.

«Нові правила набудуть чинності в п'ятницю опівночі. Вірус не матиме шансів проти нас - жодна нація не є більш підготовленою чи стійкішою, ніж США», - заявив президент США.

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