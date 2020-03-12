Трамп заборонив будь-яке авіасполучення США з Європою

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 09:45

Відповідне рішення було прийняте на тлі спалаху коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп записав заяву Овальному офісі. Так, він повідомив, що Штати негайно забороняють усі авіа перельоти з Європи. Причина – спалах коронавірусу у світі.

«Ми будемо призупиняти всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів», - йшлось у його заяві.

Варто зазначити, що заява Трампа поступила після того, як світові представники охорони здоров’я оголосили коронавірус пандемією.

«Нові правила набудуть чинності в п'ятницю опівночі. Вірус не матиме шансів проти нас - жодна нація не є більш підготовленою чи стійкішою, ніж США», - заявив президент США.