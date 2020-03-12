В Італії через коронавірус вирішили закрити магазини та ресторани 09:13
У Словаччині сталась ДТП за участі двох українських автобусів 08:44
Шарій нагадав Вакарчуку з офшорами, на що йдуть податки в Україні 14:29
Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця 11:17
Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом 10:03
Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат 09:32
Відповідне рішення було прийняте на тлі спалаху коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп записав заяву Овальному офісі. Так, він повідомив, що Штати негайно забороняють усі авіа перельоти з Європи. Причина – спалах коронавірусу у світі.
«Ми будемо призупиняти всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів», - йшлось у його заяві.
Варто зазначити, що заява Трампа поступила після того, як світові представники охорони здоров’я оголосили коронавірус пандемією.
«Нові правила набудуть чинності в п'ятницю опівночі. Вірус не матиме шансів проти нас - жодна нація не є більш підготовленою чи стійкішою, ніж США», - заявив президент США.
09:45: Трамп заборонив будь-яке авіасполучення США з Європою
09:13: В Італії через коронавірус вирішили закрити магазини та ресторани
08:44: У Словаччині сталась ДТП за участі двох українських автобусів
14:29: Шарій нагадав Вакарчуку з офшорами, на що йдуть податки в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.