В Італії через коронавірус вирішили закрити магазини та ресторани

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 09:13

Влада країни запевняє, що заборона тимчасова й не пошириться на супермаркети та аптеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що влада Італії вирішила закрити магазини та ресторани. Працюватимуть лише супермаркети та аптеки. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте. За його словами, рішення було прийняте на тлі поширення смертоносного коронавірусу.

Відомо, що магазини, бари та ресторани не працюватимуть щонайменше до 25 березня.

Нагадаємо, в країні раніше обмежили свободу пересування. Людям, яким необхідно вийти в магазин, повинні дотримуватися дистанції один метр до інших людей.

Як відомо, Італія займає перше місце в Європі за кількістю хворих на коронавірус, а також за кількістю смертей від коронавірусу. Тут понад 12 тисяч людей заражені та понад 800 людей померли.