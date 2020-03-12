У Словаччині сталась ДТП за участі двох українських автобусів

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 08:44

На жаль, не обійшлось без жертв та травмованих. Двоє жителів Закарпаття загинули на місці.

Новину передає «Преса України».

У ніч на 11 березня у місті Ружомберк, Словаччина, сталась ДТП. Відбулось зіткнення автобусу з туристами, які прямували з Берліна в Україну, та українським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. ЗМІ Словаччини повідомили, що жертвами пригоди стали двоє людей. Це 26-річний водій мікроавтобуса та його 22-річна пасажирка. Також уточнюється, що загиблі – жителі Закарпаття.

Вони загинули на місці. Крім того, 32 людини постраждали. З них одна людина у тяжкому стані.