Вакарчук вирішив не бути керівником партії «Голос»

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Святослав Вакарчук зробив важливу заяву. Він обрав на своє місце, керівника партії «Голос», Кіру Рудик.
Новину передає «Преса України».
Святослав Вакарчук записав відео з командою «Голосу». Так, він зробив важливу заяву. Вакарчук більше не очолюватиме політсилу. Ці обов’язки тепер покладені на депутата Кіру Рудик.
«Сьогодні, 11 березня, з'їзд партії Голос вибрав нового керівника партії - кращого управлінця з команди Голосу Кіру Рудик», - заявив він.
Тепер співак-політик буде просто лідером політсили, яка захищає інтереси колишнього президента Петра Порошенка.
«Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді простягає старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотне: ми наводимо на лідерські позиції і в партії, і в парламенті нових професійних людей. ... Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розвивати партію», - розповів Вакарчук.
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