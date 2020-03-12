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Вакарчук вирішив не бути керівником партії «Голос»

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 08:00
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Вакарчук вирішив не бути керівником партії «Голос»

Святослав Вакарчук зробив важливу заяву. Він обрав на своє місце, керівника партії «Голос», Кіру Рудик.

Новину передає «Преса України».

Святослав Вакарчук записав відео з командою «Голосу». Так, він зробив важливу заяву. Вакарчук більше не очолюватиме політсилу. Ці обов’язки тепер покладені на депутата Кіру Рудик.

«Сьогодні, 11 березня, з'їзд партії Голос вибрав нового керівника партії - кращого управлінця з команди Голосу Кіру Рудик», - заявив він.

Тепер співак-політик буде просто лідером політсили, яка захищає інтереси колишнього президента Петра Порошенка. 

«Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді простягає старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотне: ми наводимо на лідерські позиції і в партії, і в парламенті нових професійних людей. ... Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розвивати партію», - розповів Вакарчук.

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