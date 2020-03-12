Том Хенкс та його дружина хворі на коронавірус

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 07:33

Зірковий актор повідомив тривожну звістку у соцмережі. Так, він та Ріта Вілсон є першою голлівудською парою, яка оголосила діагноз громадськості.

Новину передає «Преса України».

Американський актор та кінорежисер Том Хенкс повідомив, що він та його дружина актриса та співачка Ріта Вілсон пройшли тест на COVID-19. Він виявився позитивним. Так, це перші голлівудські знаменитості, які оголосили свій діагноз громадськості.

Подружжя, обом 63 роки, зараз перебуває в Австралії, де проходить підготовка фільму База Лурмана про Елвіса Преслі. Як відомо, дворазовий лауреат Оскара Хенкс грає у фільмі знакового менеджера Преслі, полковника Тома Паркера.

«Здрастуйте, люди. Ми з Рітою тут, в Австралії. Ми трохи втомилися, у нас застуда, і болі в тілі. У Ріти були деякі озноби, які приходили і поверталися. Невелика лихоманка теж. Щоб все було по-чесному, тим більше це важливо зараз, ми перевірились на коронавірус і результати виявились позитивними», - написав він у соцмережі.

За його словами, у медичних службовців є протоколи, яких необхідно дотримуватися. Тепер Хенкс з дружиною будуть ізольовані.