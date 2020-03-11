Синоптик розповіла, де в Україні йтимуть дощі

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 15:04

Наталія Діденко анонсувала в Україні дощ та похолодання.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 березня погода буде складна і мінлива. Про це вона написала у соцмережі.

«Охоплює негода переважно північну частину та північний захід, але дотягується Gizela своїми фронтами і до нас. 12 березня в Україні пройдуть дощі у східній частині та подекуди на Заході.

На решті території України - без істотних опадів», - зазначила Діденко.

За її прогнозом, поривчатий та сильний вітер спостерігатиметься у західних та північних областях. Тим часом стовпчики термометрів покажуть +11+17 градусів.

Підсумовуючи Діденко додала, що на вихідних в Україні буде невеликий мороз.