Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
  • У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна
  • Портнов розповів про офшори Вакарчука

Синоптик розповіла, де в Україні йтимуть дощі

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 15:04
Версія для друку
Синоптик розповіла, де в Україні йтимуть дощі

Наталія Діденко анонсувала в Україні дощ та похолодання.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 березня погода буде складна і мінлива. Про це вона написала у соцмережі.

«Охоплює негода переважно північну частину та північний захід, але дотягується Gizela своїми фронтами і до нас. 12 березня в Україні пройдуть дощі у східній частині та подекуди на Заході. 

На решті території України - без істотних опадів», - зазначила Діденко.

За її прогнозом, поривчатий та сильний вітер спостерігатиметься у західних та північних областях. Тим часом стовпчики термометрів покажуть +11+17 градусів.

Підсумовуючи Діденко додала, що на вихідних в Україні буде невеликий мороз.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції