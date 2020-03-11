Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
  • У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна
  • Портнов розповів про офшори Вакарчука

Стала відома зарплата Гаврилюка-таксиста

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 14:42
Версія для друку
Стала відома зарплата Гаврилюка-таксиста

Колишній депутат ВРУ Михайло Гаврилюк тепер працює таксистом. Про свої враження та зарплату він розповів в інтерв’ю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що Михайло Гаврилюк, якого ще називають в народі козак, працює таксистом у Києві. Колишній представник «Народного фронту» розповів, що заробляє тепер від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.

Гаврилюк розповів, що не всі впізнають його. Також екснардеп наголосив, що обрав для себе таку професію через нелегкі часи. Однак повертатись до депутатів він не бажає, наголошуючи, що дружина не підтримує таку ідею.

 «Це ж таксі у мене - тимчасова робота. Я зараз працюю, тому що треба жити за щось. Може, людина, яка буде їхати, скаже, що того чи іншого директору потрібні відповідальні люди. Сподіваюся, що з часом у нас буде якась краща робота. Може, якимось директором буду, може, керівником», - розповів Гаврилюк.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції