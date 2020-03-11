Стала відома зарплата Гаврилюка-таксиста

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 14:42

Колишній депутат ВРУ Михайло Гаврилюк тепер працює таксистом. Про свої враження та зарплату він розповів в інтерв’ю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що Михайло Гаврилюк, якого ще називають в народі козак, працює таксистом у Києві. Колишній представник «Народного фронту» розповів, що заробляє тепер від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.

Гаврилюк розповів, що не всі впізнають його. Також екснардеп наголосив, що обрав для себе таку професію через нелегкі часи. Однак повертатись до депутатів він не бажає, наголошуючи, що дружина не підтримує таку ідею.

«Це ж таксі у мене - тимчасова робота. Я зараз працюю, тому що треба жити за щось. Може, людина, яка буде їхати, скаже, що того чи іншого директору потрібні відповідальні люди. Сподіваюся, що з часом у нас буде якась краща робота. Може, якимось директором буду, може, керівником», - розповів Гаврилюк.