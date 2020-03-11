Шарій нагадав Вакарчуку з офшорами, на що йдуть податки в Україні

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 14:29

Анатолій Шарій прокоментував наявність у Святослава Вакарчука офшорів. За його словами, нічого феноменального у цьому немає.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій прокоментував наявність офшорів у лідера «Океану Ельзи» та «Голос» Святослава Вакарчука. Так, Шарій наголосив, що чим більше людина говорить та видає патріотичні заяви, тим гірша вона всередині.

«І це стосується Вакарчука, бо Вакарчук за останній час став саме філігранним патріотом. Ось такий він просто, в кожній бочці затичка зі своїми нікчемними коментарями щодо питань аж до адронного колайдера, але в патріотичному сенсі він це все коментує. І його точно така сама фракція. Коли ви говорите, що Юрчишин входив в "Transparency International", тут треба підкреслити, що він входив в "Transparency International Україна", а українським "Transparency International" керує Томаш Фіала, якого я особисто бачу безпосередньо вигодонабувачем від проходження Вакарчука до Верховної Ради, це неодноразово підкреслювалося», - зазначив Шарій.

За словами журналіста, несплата податків не є феноменом. Шарій також нагадав, що податки йдуть на пенсії, дороги, на військовослужбовців і так далі. При чому в Україні податки не найбільші.

«Реально, особливо – для людини шоу-бізнесу, але він робив все, щоб їх не платити, при цьому розривав на грудях вишиванку. Брав "кешем" такі кошти, як ви стверджуєте, і при тому, що це очевидно, що концерти не коштують по тисячі доларів», - наголосив Шарій.

Як відомо, про офшори Вакарчука розповів юрист Андрій Портнов.