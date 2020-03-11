У Великій Британії людину вилікували від ВІЛ

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 13:52

Щасливчиком став Адам Кастільехо, у якого окрім ВІЛ був діагнастований рак.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що британські лікарі зробили практично неможливе, вони вилікували від ВІЛ 40-річного венесуельця Адама Кастільехо, який живе у Лондоні. Більше 30 місяців він не приймає антиретровірусні препарати й його результати аналізів хороші.

Так, Адам став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ.

За даними видання BBC News, лікування чоловіка передбачало пересадку стволових клітин кісткового мозку. Однак ця операція проводилась зовсім не з метою лікування ВІЛ. У Адама також діагностували рак.

Нагадаємо, раніше завдяки пересадці кісткового мозку від ВІЛ вилікувався німець Тімоті Браун. Про його одужання стало відомо у 2011 році, через 3,5 року після складної операції.

За словами редактора BBC Health Мішель Робертс, трансплантація стовбурових клітин, мабуть, перешкоджає розмноженню вірусу в організмі шляхом заміни клітин власної імунної системи пацієнта донорськими клітинами, які протистоять ВІЛ-інфекції.