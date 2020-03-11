В Україні оголосили загальнонаціональний карантин

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 13:29

В Україні 23 дні не працюватимуть навчальні заклади. Також буде обмежено масові заходи. Причина – в Україні прийняли постанову про загальнонаціональний карантин на тлі коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, нардеп Вікторія Сюмар повідомила у соцмережі про введення в Україні загальнонаціонального карантину на тлі спалаху коронавірусу у світі. Діятиме він з 12 березня до 3 квітня.

«Він передбачає:

закриття навчальних закладів;

заборону масових зібрань понад 200 осіб. ВР залишили (Рада продовжить Роботу - Ред.);

закриття авіасполучення з деякими країнами;

Також буде закрита велика частина КПП. З 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину», - йдеться у її повідомленні.

Раніше зазначалось, що в Україні зафіксований один випадок коронавірусу. Однак експерти наголошують, що заражених може бути набагато більше.