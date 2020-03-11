В Україні оголосили загальнонаціональний карантин

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В Україні 23 дні не працюватимуть навчальні заклади. Також буде обмежено масові заходи. Причина – в Україні прийняли постанову про загальнонаціональний карантин на тлі коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, нардеп Вікторія Сюмар повідомила у соцмережі про введення в Україні загальнонаціонального карантину на тлі спалаху коронавірусу у світі. Діятиме він з 12 березня до 3 квітня.
«Він передбачає:
закриття навчальних закладів;
заборону масових зібрань понад 200 осіб. ВР залишили (Рада продовжить Роботу - Ред.);
закриття авіасполучення з деякими країнами;
Також буде закрита велика частина КПП. З 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину», - йдеться у її повідомленні.
Раніше зазначалось, що в Україні зафіксований один випадок коронавірусу. Однак експерти наголошують, що заражених може бути набагато більше.
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