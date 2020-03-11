На Волині жінки зібрали сотні квітів з місця ДТП

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 12:51

Напередодні 8 березня на Волині стався інцидент. Чоловік, аби вшанувати пам’ять загиблої дружини, приніс на місце аварії 300 тюльпанів. Ними зацікавились очевидиці.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що напередодні міжнародного жіночого дня у селі Дачне Ківерцівського району чоловік виклав 300 тюльпанів на дорозі, де трагічно загинула його дружина Cофія Швець.

«Фактично через рік після потрійної ДТП, в якій загинула Cофія Швець та водій таксі, з яким вона тоді їхала», - відзначили журналісти.

Також відомо, що чоловік загиблої часто вшановує пам’ять жінки таким способом. Він також запалює на місці ДТП лампадку. Так, користувачка соцмережі Світлана Музирчак зазначила, що квіти, які були виклані напередодні 8 березня, були зібрані іншими жінками.

«Молоді дівчата по років 25, якщо їх можна назвати дівчатами, це швидше нелюди, вони стояли на дорозі і вже закінчували збирати КВІТИ!!! Пристойно вдіті, вони тримали оберемки жовтих і білих тюльпанів! Їх було 300! От думають зароблять! Це не бомжі, ні! Їх чоловік чекав на жовтому бусі Форд, вони рухались у напрямку на Ківерці...Невже їм не вистачало на бензин? Чи на сто грам? Чи так хотіли розбагатіти на нашій біді? Дуже шкода, що не було зроблено фото цих «бідних дам», в яких руки піднялись зібрати квіти пам’яті...», - написала вона.