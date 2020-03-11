Браконьєри вбили останню у світі білу жирафу-самицю

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Кенійські правозахисники повідомили про те, що браконьєри вбили одразу двох унікальних білих жирафів – самицю та її сина.
Новину передає «Преса України».
Представники спільноти Ishaqbini Hirola Community Conservancy повідомили, що у Кенії браконьєри вбили єдину у світі незвичну білу жирафу-самицю та її дитинча. Таким чином в природі залишилась одна така жирафа-самець.
Як відомо, самицю та її дитинча вбили в Гарісі, що на сході Кенії. Правоохоронці заявили, що жираф знайшли уже в розкладеному стані.
«Ми єдина спільнота у світі, яка є опікунами білих жираф. Це вбивство є ударом для величезних кроків, які вживає громада щодо збереження рідкісних та унікальних видів, і закликом до постійної підтримки зусиль щодо збереження таких видів», - заявив Мохаммед Ахмеднур, менеджер з охорони природи.
До слова, нетиповий для жираф білий колір обумовлений не альбінізмом, а станом, відомим як лейцизм. Так, у тварин білий окрас, однак темні очі.
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