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Український гурт «Время и Стекло» розпався

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 11:44
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Український гурт «Время и Стекло» розпався

Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній прокоментували завершення спільного проекту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що український гурт «Время и Стекло» розпався. Тим не менше, він відправиться у свій прощальний тур. Останній концерт відбудеться у Києві 11 вересня. Відповідна інформація з’явилась на офіційних сторінках учасників гурту у соцмережі.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній запевнили шанувальників, що вони продовжать музичну кар’єру, однак окремо.

«Ми просто продовжуємо свій шлях, ми працюємо, ми дружимо. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість може продовжити свій шлях далі», - прокоментував Завгородній.

Нагадаємо, цього річ гурту виповнюється 10 років.

 

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