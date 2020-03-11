Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 11:17

Володимир Зеленський запевнив, що медична та земельна реформи в Україні будуть реалізовані. Він уточнив, чи буде проводитись референдум щодо продажу української землі.

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg. У ньому президент наголосив, що при ньому будуть завершені і земельна і медична реформи. Він також пообіцяв більше комунікувати з українським народом, особливо коли виникають досить чутливі питання щодо реформ.

«Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду - ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що протягом майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту в комітетах. Ми закінчимо цю реформу», - йшлось у його заяві.

Також Зеленський підтвердив, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде піднято на референдумі. За його словами, в Україні необхідно відновити Міністерство аграрної політики, яке було ліквідоване у 2019 році.

«Адже коли така складна річ, як земельна реформа, потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це повинен говорити і робити профільний міністр», - пояснив він.

Що стосується медреформи, початої Уляною Супрун, то перший етап він похвалив.