Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця 11:17
Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом 10:03
Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат 09:32
У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна 14:38
Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті 13:49
В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти 12:19
Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні 11:46
Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8% 09:54
Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом 09:17
В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством 08:42
Володимир Зеленський запевнив, що медична та земельна реформи в Україні будуть реалізовані. Він уточнив, чи буде проводитись референдум щодо продажу української землі.
Новину передає «Преса України».
Український лідер Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg. У ньому президент наголосив, що при ньому будуть завершені і земельна і медична реформи. Він також пообіцяв більше комунікувати з українським народом, особливо коли виникають досить чутливі питання щодо реформ.
«Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду - ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що протягом майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту в комітетах. Ми закінчимо цю реформу», - йшлось у його заяві.
Також Зеленський підтвердив, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде піднято на референдумі. За його словами, в Україні необхідно відновити Міністерство аграрної політики, яке було ліквідоване у 2019 році.
«Адже коли така складна річ, як земельна реформа, потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це повинен говорити і робити профільний міністр», - пояснив він.
Що стосується медреформи, початої Уляною Супрун, то перший етап він похвалив.
11:17: Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця
10:03: Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом
09:32: Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.