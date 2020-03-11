Зірка «Сватів» відмовилась від зйомок у серіалі

Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця 11:17
Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом 10:03
Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат 09:32
У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна 14:38
Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті 13:49
В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти 12:19
Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні 11:46
Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8% 09:54
Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом 09:17
В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством 08:42
Колеги по знімальній площадці Людмили Артем'євої зауважили, що актриса не прибула на зйомки.
Новину передає «Преса України».
Найближчим часом телеглядачі побачать 7 сезон серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал-95». За даними ЗМІ, у новому сезоні може не бути відомої акторки Людмили Артем'євої.
Колега останньої, Тетяна Кравченко, розповіла, що, ймовірно, не було вирішене фінансове питання.
«На зйомках із задоволенням побачилася з моїми дорогими партнерами, з Колею Добриніним і Федором Добронравовим. На жаль, не зустріла Артем'єву, яка відмовилася зніматися. Начебто, питання чисто грошове. Напевно, багато грошей запросила, не знаю точно ... », - зазначила Кравченко.
В свою чергу Федір Добронравов підтвердив, що не бачив Людмилу Артем'єву на зйомках. Тим не менше, стверджувати, що вона відмовилась від зйомок він не став.
«Про її відхід я нічого не чув, але те, що в знятому блоці вона була відсутня, абсолютно точно», - наголосив Добронравов.
11:17: Зеленський пообіцяв довести медичну та земельну реформи до кінця
10:03: Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом
09:32: Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.