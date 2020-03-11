Зірка «Сватів» відмовилась від зйомок у серіалі

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 10:38

Колеги по знімальній площадці Людмили Артем'євої зауважили, що актриса не прибула на зйомки.

Новину передає «Преса України».

Найближчим часом телеглядачі побачать 7 сезон серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал-95». За даними ЗМІ, у новому сезоні може не бути відомої акторки Людмили Артем'євої.

Колега останньої, Тетяна Кравченко, розповіла, що, ймовірно, не було вирішене фінансове питання.

«На зйомках із задоволенням побачилася з моїми дорогими партнерами, з Колею Добриніним і Федором Добронравовим. На жаль, не зустріла Артем'єву, яка відмовилася зніматися. Начебто, питання чисто грошове. Напевно, багато грошей запросила, не знаю точно ... », - зазначила Кравченко.

В свою чергу Федір Добронравов підтвердив, що не бачив Людмилу Артем'єву на зйомках. Тим не менше, стверджувати, що вона відмовилась від зйомок він не став.

«Про її відхід я нічого не чув, але те, що в знятому блоці вона була відсутня, абсолютно точно», - наголосив Добронравов.