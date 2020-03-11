Росіяни не підтримали намір Держдуми дозволити Путіну бути єдиним президентом

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У Росії почались протести проти кроків Держдуми. Як відомо, російські депутати хочуть обнулити президентські терміни Володимира Путіна.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, у Москві пройшли пікети. Небайдужі до долі країни росіяни виступили проти можливого обнулення термінів чинного президента Володимира Путіна, що дозволить йому балотуватися знову.
Так, близько ста людей передавали один одному плакат з написом «Нет». Активісти також тримали й інші плакати. Відомо, що пікет організували спецкор «Нової газети» Ілля Азар і колишній фігурант «московської справи» Олексій Міняйло. На місце події також прибули правоохоронці.
Нагадаємо, Держдума РФ схвалила поправку про обнулення термінів Путіна. З відповідною ініціативою виступила депутат «Єдиної Росії» Валентина Терешкова. Вона пояснила, що маючи лідера авторитета влада «перестрахується».
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