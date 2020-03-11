Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 09:32

Олександр Дубінський розповів, до яких злочинних дій вдалось керівництво НБУ заради власного збагачення.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що днем раніше, 10 березня, НБУ «в особі Смолія, Рожкової і Чурія» здійснили державний злочин. На своїй сторінці у соцмережі політик зазначив, що під приводом «згладжування курсових коливань» навіть після закриття офіційного міжбанку НБУ продає валюту по курсу 25,40 грн за долар.

«Перед лицем фінансової кризи, абсолютно чітко знаючи про початок відтоку капіталів з третіх країн, НБУ зливає з резервів 0.25 млрд доларів «для згладжування курсових коливань». Це «згладжування» є ні що інше, як забезпечення виходу з українських ОВДП фінансових спекулянтів, які в змові з НБУ і Мінфіном Маркаровою сформували піраміду на ринку держоблігацій, і отримували до 60% річних ефективного прибутку за допомогою штучного зміцнення курсу гривні», - пояснив Дубінський.

Він пояснив, що наразі інвестиції НБУ штучно утримують гривню від девальвації. За його словами, це робиться для того, щоб спекулянти могли зафіксувати прибуток і вийти з українського боргу.

«Фактично, відбувається непоправна втрата резервів. Завтра ж почнемо збір підписів з вимогою до правоохоронців розслідувати нанесення шкоди державі Україна. А також - до президента про необхідність термінового реагування на антинародні дії правління НБУ», - написав нардеп у соцмережі.