Аня Мартинюк 11 березня 2020, 08:47

Російські пранкери представились Гретою Тунберг під час телефонної розмови з принцом Гаррі. Стало відомо, що встиг розповісти нині колишній представник королівської родини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що принца Гаррі розіграли російські пранкери Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов. Так, вони зателефонували до нині колишнього представника королівської родини від імені шведської активістки Грети Тунберг та її батька Сванте. Гаррі розповів нібито співрозмовниці про те, що відмовився від королівських обов’язків аби захистити сина Арчі, й їх з Меган життя наразі набагато краще.

Гаррі також встиг згадати Дональда Трампа, зміну клімату та принца Ендрю. Принц стверджував, що Трамп мав «кров на руках» за свою політику щодо клімату й додав, що британська політична система «зламана». Щодо Ендрю, то він повністю відокремлений Гаррі та Меган.

Також Гаррі заявив, що його військова служба зробила його «нормальнішим, ніж хотіла б вважати сім'я». Під час дзвінка принц також сказав, що світом керують «дуже хворі люди».

За попередніми даними, телефонна розмова з пранкерами відбулась 22 січня, коли Гаррі був на острові Ванкувер.