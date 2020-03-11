У Туреччину завезли коронавірус

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Громадянин Туреччини, повернувшися з Європи, привіз на батьківщину коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, турецькі ЗМІ повідомили, що в країні зафіксовано перший випадок зараження на COVID-19. Міністр охорони здоров'я республіки Фахреттін Коджа розповів, що коронавірус привіз чоловік, який нещодавно повернувся з Європи.
Коронавірус у мандрівника виявили 10 березня.
«Увечері був протестований громадянин нашої країни з підозрою на коронавірус. Аналіз показав позитивний результат», - розповів міністр, додавши, що пацієнт знаходиться під карантином і його стан здоров’я задовільний.
Також медики перевіряють сім’ю хворого й людей, які з ним контактували.
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