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Долар та євро в Україні різко подорожчали

Аня Мартинюк 11 березня 2020, 07:35
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Долар та євро в Україні різко подорожчали

Офіційний курс гривні різко ослабився. Стало відомо, скільки віддала нацвалюта долару та євро.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Так, 11 березня, американський долар здорожчав на 39 копійок до 25,31 грн. Тим часом офіційний курс гривні до євро 28,79 грн. Європейська валюта відбила у гривні цілих 56 копійок.

Раніше у Нацбанку розповідали, що останні 4 роки українські тримачі іноземної валюти більше продають, ніж купують. У банку вважають, що причина такого ходу подій – країна стала більш інвестиційно приваблива.

«Позитивною залишилася і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкового ринку в цілому виріс вболіваємо ніж на 40%», - зазначали у НБУ.

 

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