Озвучена вартість тестів на коронавірус в Україні

У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна 14:38
Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті 13:49
В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти 12:19
Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні 11:46
Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8% 09:54
Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом 09:17
В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством 08:42
Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію 08:06
Молодих вчителів України порадують багатотисячною допомогою 12:48
В середині березня українцям стануть доступні тести на коронавірус. Придбати їх можна буде в аптеках.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 березня, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що експрес-тести на коронавірус прибудуть в країну 15-16 березня. Так, вони будуть доступні в аптеках та коштуватимуть 300 гривень.
«Крім експрес-тестів в Україну поставлять 50 тест-систем для дослідження 100 зразків на кожній. Вони вже вилетіли з Копенгагена, МОЗ очікує поставку сьогодні-завтра. Після цього, до кінця тижня планується доставити тест-системи в регіональні лабораторії. Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, які будуть тестуватися. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може рости», - повідомив Ляшко.
Він також нагадав, що єдиний в країні українець з коронавірусом наразі знаходиться в інфекційній лікарні в Чернівцях. Його стан стабільний.
14:38: У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна
13:49: Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті
12:19: В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти
11:46: Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.