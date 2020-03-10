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Озвучена вартість тестів на коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 15:06
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Озвучена вартість тестів на коронавірус в Україні

В середині березня українцям стануть доступні тести на коронавірус. Придбати їх можна буде в аптеках.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що експрес-тести на коронавірус прибудуть в країну 15-16 березня. Так, вони будуть доступні в аптеках та коштуватимуть 300 гривень.

«Крім експрес-тестів в Україну поставлять 50 тест-систем для дослідження 100 зразків на кожній. Вони вже вилетіли з Копенгагена, МОЗ очікує поставку сьогодні-завтра. Після цього, до кінця тижня планується доставити тест-системи в регіональні лабораторії. Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, які будуть тестуватися. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може рости», - повідомив Ляшко.

Він також нагадав, що єдиний в країні українець з коронавірусом наразі знаходиться в інфекційній лікарні в Чернівцях. Його стан стабільний.

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