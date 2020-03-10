У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 14:38

У Росії придумали, як дозволити Володимиру Путіну продовжити своє президентство.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, депутат «Єдиної Росії» Валентина Терешкова виступила з ініціативою внести проект закону про зміну в інститут Росії. За її словами, у зв’язку з нинішньою ситуацією в країні необхідно мати «надійну страховку». Під страховкою вона розуміє дати можливість Володимиру Путіну бути президентом й надалі.

«І ось такою страховкою, я впевнена на 100%, може бути сильна президентська влада і моральний авторитет лідера, який займає цю посаду», - заявила вона.

За її словами, питання не про президента, а про росіян і їх майбутнє.

«А якщо так, то навіщо крутити і мудрувати, навіщо городити якісь штучні конструкції? Треба все чесно, публічно, відкрито передбачити. Або взагалі прибрати обмеження по числу президентських термінів в Конституції, або, якщо цього вимагатиме ситуація і якщо цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду», - підсумувала Терешкова.