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У Росії придумали, як дозволити Володимиру Путіну продовжити своє президентство.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 березня, депутат «Єдиної Росії» Валентина Терешкова виступила з ініціативою внести проект закону про зміну в інститут Росії. За її словами, у зв’язку з нинішньою ситуацією в країні необхідно мати «надійну страховку». Під страховкою вона розуміє дати можливість Володимиру Путіну бути президентом й надалі.
«І ось такою страховкою, я впевнена на 100%, може бути сильна президентська влада і моральний авторитет лідера, який займає цю посаду», - заявила вона.
За її словами, питання не про президента, а про росіян і їх майбутнє.
«А якщо так, то навіщо крутити і мудрувати, навіщо городити якісь штучні конструкції? Треба все чесно, публічно, відкрито передбачити. Або взагалі прибрати обмеження по числу президентських термінів в Конституції, або, якщо цього вимагатиме ситуація і якщо цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду», - підсумувала Терешкова.
14:38: У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна
13:49: Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті
12:19: В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти
11:46: Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні
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