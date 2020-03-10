Зеленський написав заяву на депутата ПЄС Федину

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 14:15

Володимир Зеленський особисто написав заяву на Софію Федину, яка висловилась про вбивство президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський написав заяву на депутата ПЄС Софію Федину. Про це заявила суддя, перераховуючи матеріали справи.

Нагадаємо, Софія Федина та Маруся Звіробій підозрюються у погрозі вбивства президента Володимира Зеленського. У листопаді правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання народної обраниці.

«Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припре на передову», - заявляла представниця партії Петра Порошенка.