Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 13:49

У Польщі 67-річний пенсіонер називав українців «бандерівцями» та «сволотою». Тепер за це він може поплатитися свободою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що суд у Польщі обере запобіжний захід пенсіонеру, який використовував свою сторінку у соцмережі для публікації образ на адресу народу України.

За даними польського видання Gazeta Wyborcza, 67-річний поляк протягом 2014-2019 років називав українців «бандерівцями» та «сволотою». Лихі слова він також знаходив до нині колишньому президенту України Петру Порошенку.

У суді обвинувачуваний пояснив, що «хоче захистити те, чому його вчили вдома, тобто вшанувати пам'ять жертв».

«Мені і в голову не приходило, що за мною будуть підглядати. Я відчуваю себе переслідуваним, як ніби хтось увірвався в мій особистий простір», - додав він.

Вирок чоловіку буде оголошено в середині березня. Йому світить позбавлення волі умовно та публічне виголошення вироку.