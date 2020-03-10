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У Польщі 67-річний пенсіонер називав українців «бандерівцями» та «сволотою». Тепер за це він може поплатитися свободою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що суд у Польщі обере запобіжний захід пенсіонеру, який використовував свою сторінку у соцмережі для публікації образ на адресу народу України.
За даними польського видання Gazeta Wyborcza, 67-річний поляк протягом 2014-2019 років називав українців «бандерівцями» та «сволотою». Лихі слова він також знаходив до нині колишньому президенту України Петру Порошенку.
У суді обвинувачуваний пояснив, що «хоче захистити те, чому його вчили вдома, тобто вшанувати пам'ять жертв».
«Мені і в голову не приходило, що за мною будуть підглядати. Я відчуваю себе переслідуваним, як ніби хтось увірвався в мій особистий простір», - додав він.
Вирок чоловіку буде оголошено в середині березня. Йому світить позбавлення волі умовно та публічне виголошення вироку.
13:49: Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті
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