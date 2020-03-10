На тлі коронавірусу Італія збезлюдніла

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Через карантин в Італії раніше популярні туристичні місця обезлюдніли. Також в країні закликали дотримуватися дистанції в магазинах. Тим часом в лікарям доводиться приймати тяжке рішення, кому надавати допомогу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що Італія оголосила масштабний карантин, який торкнувся усіх регіонів країни. В результаті туристичні місця обезлюдніли, а італійці виходять на вулицю виключно в магазин, де стоять в чергах, дотримуючись чималої дистанції один від одного.
Так, люди повинні тримати дистанцію метр. Це означає, що в магазини потрапляє дуже мала кількість людей.
«Туристичні місця, включаючи торгові галереї в Мілані та Римські іспанські сходи, були майже безлюдні сьогодні», - відзначили ЗМІ.
Днем раніше у Неаполі поліція повідомляла з гучномовців, що люди повинні залишатися у будинках й виходити на вулицю лише за великої потреби. Нагадаємо, жертвами коронавірусу в Італії стали 463 людини. Ще 9000 людей заражені.
Варто зазначити, що у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу лікарям Італії доводиться приймати важке рішення, кому надавати доступ до інтенсивної терапії.
13:49: Суд покарає пенсіонера-поляка за образу українців в Інтернеті
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