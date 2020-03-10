Росіяни кинулися скупляти долари

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 12:50

У Росії люди почали міняти рублі на долари на тлі значного ослаблення нацвалюти. Біля деяких пунктів обміну спостерігаються черги.

Новину передає «Преса України».

У Санкт-Петербурзі жителі утворили черги до обмінників. Ажіотаж спостерігається на тлі різкого падіння цін на нафту та знецінення російського рубля до долара США. За даними місцевих ЗМІ, черги утворюються з 9 березня.

«Найбільше людей було біля пункту в Ліговському провулку, поруч з однойменною проспектом (там в черзі стояли не менше 30 осіб)», - відзначили очевидці.

Також бажаючих здійснити валютні операції було чимало неподалік станції метро «Володимирська».

«Продають, в кращих традиціях, за новою ціною - 75 рублів, а скуповують за старою - 67 рублів. Спасибі "рідній державі "», відзначив у соцмережі депутат Олександр Ізотов.

Тим часом російське агентство «Прайм» зазначило, що у Владивостоці у пунктах обміну валют активно скуповлюють іноземну валюту. Станом на 10 березня у деяких відділенях почала закінчуватися готівка.