Росіяни кинулися скупляти долари

В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти 12:19
Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні 11:46
Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8% 09:54
Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом 09:17
В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством 08:42
Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію 08:06
Молодих вчителів України порадують багатотисячною допомогою 12:48
В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу 09:50
Українці захочуть бачити Зеленського президентом на другому терміні – Трофимов 09:17
У Росії люди почали міняти рублі на долари на тлі значного ослаблення нацвалюти. Біля деяких пунктів обміну спостерігаються черги.
Новину передає «Преса України».
У Санкт-Петербурзі жителі утворили черги до обмінників. Ажіотаж спостерігається на тлі різкого падіння цін на нафту та знецінення російського рубля до долара США. За даними місцевих ЗМІ, черги утворюються з 9 березня.
«Найбільше людей було біля пункту в Ліговському провулку, поруч з однойменною проспектом (там в черзі стояли не менше 30 осіб)», - відзначили очевидці.
Також бажаючих здійснити валютні операції було чимало неподалік станції метро «Володимирська».
«Продають, в кращих традиціях, за новою ціною - 75 рублів, а скуповують за старою - 67 рублів. Спасибі "рідній державі "», відзначив у соцмережі депутат Олександр Ізотов.
Тим часом російське агентство «Прайм» зазначило, що у Владивостоці у пунктах обміну валют активно скуповлюють іноземну валюту. Станом на 10 березня у деяких відділенях почала закінчуватися готівка.
12:19: В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти
11:46: Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні
09:54: Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8%
09:17: Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом
08:42: В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.