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В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 12:19
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В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти

Замість Ганни Новосад в МОН головну посаду віддали Юрію Полюховичу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, Кабмін призначив Юрія Полюховича виконувачем обов’язків міністра освіти та науки. Раніше він займав посаду першого заступника міністра освіти і науки Анни Новосад. Тепер Полюхович поєднуватиме роботу в МОН з викладанням в Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу «Історія цивілізацій доколумбової Америки».

До слова, в період з 2014 до 2016 року Юрій Полюхович був радником міністра на громадських засадах. З 2017 очолює громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація».

Як повідомлялось раніше, ВРУ відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука. В його уряді міністром освіти була Ганна Новосад. Остання встигла вляпатися у скандал, заявивши, що зарплати у понад 30 тисяч гривень їй мало.

 

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