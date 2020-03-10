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В Україні визначили найкращих спортсменів 2019 року. У головних номінаціях перемогли Дарина Білодід і Жан Беленюк.
Новину передає «Преса України».
В Національному олімпійському комітеті України повідомили, що дзюдоїстка Дарина Білодід та борець греко-римського стилю, який за сумісництвом є народним депутатом, Жан Беленюк стали кращими спортсменами України 2019 року.
Нагородження українських спортивних зірок відбулось 9 березня в Київському національному академічному театрі оперети.
До слова, фехтувальниця Ольга Харлан перемогла у номінації «Народний вибір-2019». Кращими тренерами стали батьки Дар'ї Білодід - Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах визнана кращою збірною командою року, юнацька збірна з футболу перемогла у номінації «Краща команда з ігрових видів спорту».
Дмитро Підручний, чемпіон світу з біатлону, переміг у номінації «Сенсація року». Легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у номінації «Олімпійська надія України».
12:19: В Україні призначили виконувача обов’язків міністра освіти
11:46: Дарина Білодід і Жан Беленюк стали кращими спортсменами року в Україні
09:54: Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8%
09:17: Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом
08:42: В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством
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