Росіяни впораються з валютним шоком – експерт

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Дмитро Куликов прокоментував ослаблення російської валюти. Так, він спрогнозував майбутній хід подій.
Новину передає «Преса України».
Заступник директора групи суверенних рейтингів і макроекономічного аналізу АКРА Дмитро Куликов прокоментував ослаблення російського рубля до долара США. За його словами, порівняно з ситуацією 2009 і 2014 років, нинішній валютний шок не такий великий.
«В Росії валютний шок відчуватиметься дещо м'якше в зв'язку з демпфіруючим механізмом валютних інтервенцій міністерства фінансів - вони скорочуються при падінні нафтових цін і потенційно переходять в продаж валюти з резервів», - зазначив він.
Куликов додав, економіка РФ постраждає не від падіння цін на нафту, яке спричинило цей валютний шок, «відчує уповільнення економік держав-партнерів». Це означає, що постраждає світовий туризм. В результаті зменшиться попит на ряд послуг.
09:54: Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8%
09:17: Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом
08:42: В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством
08:06: Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію
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