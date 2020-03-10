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Росіяни впораються з валютним шоком – експерт

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 11:11
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Росіяни впораються з валютним шоком – експерт

Дмитро Куликов прокоментував ослаблення російської валюти. Так, він спрогнозував майбутній хід подій.

Новину передає «Преса України».

Заступник директора групи суверенних рейтингів і макроекономічного аналізу АКРА Дмитро Куликов прокоментував ослаблення російського рубля до долара США. За його словами, порівняно з ситуацією 2009 і 2014 років, нинішній валютний шок не такий великий.

«В Росії валютний шок відчуватиметься дещо м'якше в зв'язку з демпфіруючим механізмом валютних інтервенцій міністерства фінансів - вони скорочуються при падінні нафтових цін і потенційно переходять в продаж валюти з резервів», - зазначив він.

Куликов додав, економіка РФ постраждає не від падіння цін на нафту, яке спричинило цей валютний шок, «відчує уповільнення економік держав-партнерів». Це означає, що постраждає світовий туризм. В результаті зменшиться попит на ряд послуг. 

 

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