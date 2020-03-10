Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8% 09:54
Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом 09:17
В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством 08:42
Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію 08:06
Молодих вчителів України порадують багатотисячною допомогою 12:48
В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу 09:50
Українці захочуть бачити Зеленського президентом на другому терміні – Трофимов 09:17
На Миколаївщині дитина намагалась повіситись на очах у перехожих 07:31
У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж 18:01
55-річний Джек Ма неочікувано став найбагатшою людиною Азії. Він потіснив Мукеша Амбані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що засновник Alibaba Джек Ма став найбагатшою людиною Азії. Такому ходу подій сприяв біржовий крах. Так, падіння індексів на азіатських біржах спостерігалось 9 березня на тлі обвалу цін на нафту.
Відповідну інформацію надало видання Bloomberg. Як зазначається, до Джека Ма найбагатшою людиною Азії був власник індійського холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані. Останній втратив 5,8 млрд доларів, в той час як Джек Ма - 1,1 млрд доларів.
До слова, зі своїми 44,5 млрд доларів Джека Ма розмістився на 18 місці в списку найбагатших людей планети.
09:54: Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8%
09:17: Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом
08:42: В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством
08:06: Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.