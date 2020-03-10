Аня Мартинюк 10 березня 2020, 10:30

55-річний Джек Ма неочікувано став найбагатшою людиною Азії. Він потіснив Мукеша Амбані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що засновник Alibaba Джек Ма став найбагатшою людиною Азії. Такому ходу подій сприяв біржовий крах. Так, падіння індексів на азіатських біржах спостерігалось 9 березня на тлі обвалу цін на нафту.

Відповідну інформацію надало видання Bloomberg. Як зазначається, до Джека Ма найбагатшою людиною Азії був власник індійського холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані. Останній втратив 5,8 млрд доларів, в той час як Джек Ма - 1,1 млрд доларів.

До слова, зі своїми 44,5 млрд доларів Джека Ма розмістився на 18 місці в списку найбагатших людей планети.