Після рекордного падіння світові ціни на нафту виросли на 8%

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 09:54

Ціни на еталонну нафту Brent підскочили до 37,21 долара за барель. Стало відомо, що викликало такий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 2,85 долара, або на 8,3%, до 37,21 долара за барель. Тим часом американська нафта WTI додала у ціні 2,46 долара, або 7,9%, піднявшись до 33,59 долара за барель.

Нагадаємо, днем раніше і Brent і WTI просіли на 25%. За словами аналітиків, тепер ціни почали рости на тлі повідомлень з Китаю, де зафіксували спад епідемії коронавірусу. До слова, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, намагається повернути людей на роботу у постраждалу провінцію Хубей.

Ціни на нафту також підтримали сподівання на врегулювання цінової війни та можливого зниження виробництва сировини у США, хоча аналітики попередили, що зростання цін може бути тимчасовим, оскільки попит на нафту продовжує реагувати на спалах коронавірусу, який поширився за межі Китаю.