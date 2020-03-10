Прихильники Гаррі та Меган розкритикували королівську сім’ю за холодний прийом

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Принца Вільям та Кейт Міддлтон стикнулись з критикою в свою сторону. Так, британці засудили їх за ігнорування принца Гаррі та Меган Маркл.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота звернула увагу на те, як герцог Кембріджський Вільям та його дружина Кейт Міддлтон зустріли принца Гаррі та Меган Маркл після так званого «Мегсіту». Так, королівська сім’я зібралась у Вестмінстерському абатстві з нагоди служби співдружності.
Так, ЗМІ зафіксували, як з Гаррі та Меган холодно привіталися Вільям та Кейт. Остання взагалі зажадала не дивитися в бік уже колишніх членів королівської сім’ї.
«Це виглядає боляче», - відзначила інтернет-спільнота.
«Це мене дуже засмутило. Вільям і Кейт, такі грубі», - відзначили коментатори.
«Гаразд, навіть я маю визнати, що це виглядає холодно. Це не спосіб привітати брата, якого не бачив довгий час», - відзначили у Мережі.
«Мені сумно з цього приводу ... це не визнання один одного», - наголосили у Мережі.
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