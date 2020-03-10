В ДТП з BMW на Житомирщині загинула дитина з італійським громадянством

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 08:42

Кількість загиблих в результаті ДТП у селищі Любарі зросла до 4 осіб. Ще одна людина знаходиться в реанімації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що в результаті ДТП у Житомирській області кількість загиблих зросла до 4 осіб. Як відомо, 9 березня на дорозі «Житомир-Чернівці» 23-річний водій BMW не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. В результаті відбулось зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Подія трапилась близько 4:15 у селищі Любарі.

На місці загинули 3 людей, водії обох автівок та пасажирка Daewoo Lanos 1985 року народження. Згодом в реанімаційному відділенні лікарні померла її дитина-пасажир Daewoo Lanos. Дитина – громадянка Італії. Їй було 1 рік та 3 місяці. Про це повідомили у ГУНП у Житомирській області.

«Нині у медичному закладі знаходиться пасажир BMW 523, житель с. Громади Любарського району, 1994 року народження», - йдеться у повідомленні.