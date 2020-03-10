Влада Коростеня витратила понад 3 млн грн платників податків на машину-амфібію

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 08:06

Придбана самохідна установка Truxor T40 коситиме очерет.

Новину передає «Преса України».

Журналісти «Наші гроші», посилаючись на дані системи «Прозорро», повідомили, що управління ЖКГ виконавчого комітету Коростенської міської ради Житомирської області вирішило придбати машину-амфібію.

Її мета – косити очерет. Так, багатофункціональна самохідна установка класу амфібія Truxor T40 виробництва шведської компанії «Dorotea Mekaniska AB» коштує 3,50 млн грн.

«Вона має гусениці, рухається на швидкості до 6 км/год по воді, болоту, льоду і землі та оснащена косаркою Dorocutter ESM 50 для скошування очерету під водою на глибині не менше 0,8 м і сіткою для його збору. Також у комплект входить причеп для транспортування Variant 2700U5», - йдеться у повідомленні.