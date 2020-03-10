Коронавірус в Італії набрав нових темпів

Аня Мартинюк 10 березня 2020, 07:33

В Італії смертоносний коронавірус продовжує відправляти людей у лікарню. Всього за добу кількість хворих зросла на майже дві тисячі осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що за останню добу в Італії 1797 людей захворіли на коронавірус. Так, наразі там 9172 хворих. Днем раніше, 9 березня, хворих нараховували 7375.

Кількість смертей від корона вірусу в Італії теж чимала – 463 людини.

Варто зазначити, що за весь час поширення коронавірусу його підхопили 113 605 осіб, ще 63 663 вдалось вилікуватися. На жаль, кількість загиблих в усьому світі становить 4012 людей.