Суху погоду в Україні змінять дощі – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі два дні. За її словами, погоду творитимуть антициклон та атмосферний фронт.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, Діденко Наталія представила свіжий прогноз погоди. На своїй сторінці у соцмережі український синоптик зазначила, що 10 березня антициклон сприятиме безопадній погоді.
«Температура повітря буде високою на Півдні, у Центрі та на Сході, +12+18 градусів. Свіжіше повітря огорне північ, +9+13 градусів. А на Заході передбачається справжня березнева прохолода: +7+12 градусів. У Києві 10-го березня також без опадів, можна спокійно пройтися в парк Шевченка, покласти квіти, температура повітря близько +12, +13 градусів», - написала вона.
11 березня атмосферний фронт принесе дощі. У Києві стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів. Також буде сильний вітер.
12:48: Молодих вчителів України порадують багатотисячною допомогою
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