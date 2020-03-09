Молодих вчителів України порадують багатотисячною допомогою

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 12:48

Вчителі з малим стажем роботи отримають виплату у розмірі десяти прожиткових мінімумів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що Кабмін націлився виплатити українським вчителям зі стажем менше десяти років грошову допомогу. Мова йде про 21 тисячу гривень. Тобто 10 прожиткових мінімумів. Допомога буде одноразовою.

Про це розповів депутат від партії «ЄС» Олексій Гончаренко.

За його словами, мета проекту – покращення соцзахисту деяких категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти. Також таким чином у Кабміні хочуть заохочувати молодих вчителів працювати у школах.

Метою проекту є поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти, а також залучення молодих вчителів до роботи в школах. Гончаренко додав, що відповідне рішення було закладено в держбюджет 2020 року.