Ріанна представила нову колекцію білизни

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 12:16

32-річна Ріанна продовжує завойовувати прихильність своїми колекціями білизни. Знаменитість постала у новому грайливому образі.

Новину передає «Преса України».

Співачка Ріанна знялась у новій фотосесії у білизні. Таким чином вона представила свою нову колекцію Savage x Fenty. Свіжі знімки Ріанни опублікував на своїй сторінці у соцмережі фотограф Денніс Лепольд.

Так, 32-річна поп-зірка постала у білих панчохах та такого ж кольору корсеті. До слова, її бренд Fenty Beauty оцінюється в мільярди доларів.

Інтернет-спільноті сподобались знімки. Про це вони написали у коментарях до звабливих світлин.

«Чарівний знімок», - відзначили шанувальники.

«Завжди гаряча Ріанна!» - також з’явилось у коментарях.