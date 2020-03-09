Ріанна представила нову колекцію білизни

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32-річна Ріанна продовжує завойовувати прихильність своїми колекціями білизни. Знаменитість постала у новому грайливому образі.
Новину передає «Преса України».
Співачка Ріанна знялась у новій фотосесії у білизні. Таким чином вона представила свою нову колекцію Savage x Fenty. Свіжі знімки Ріанни опублікував на своїй сторінці у соцмережі фотограф Денніс Лепольд.
Так, 32-річна поп-зірка постала у білих панчохах та такого ж кольору корсеті. До слова, її бренд Fenty Beauty оцінюється в мільярди доларів.
Інтернет-спільноті сподобались знімки. Про це вони написали у коментарях до звабливих світлин.
«Чарівний знімок», - відзначили шанувальники.
«Завжди гаряча Ріанна!» - також з’явилось у коментарях.
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