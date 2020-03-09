Єгипет підтвердив першу смерть від коронавірусу

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Жертвою коронавірусу став німець, який прибув у місто Хургада.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, у Єгипті підтвердили першу смерть, викликану коронавірусом. Відповідну заяву зробили у Міністерстві охорони здоров'я Єгипту. Загиблий – 60-річний громадянин Німеччини. Як повідомляють місцеві ЗМІ, його госпіталізували у п’ятницю, 6 березня, після прибуття до міста Хургада.
Пізніше його відправили під інтенсивну терапію. Смерть наступила в неділю, 8 березня. До слова, кількість випадків коронавірусу тут – 37.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість загиблих у світі від коронавірусу становить майже 3500 осіб, ще понад 100 000 заразилися.
09:50: В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу
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