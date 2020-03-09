Світові ціни на нафту показали рекордне падіння

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 10:59

Це найбільший обвал цін, починаючи з 1991 року. Такий хід подій можна пояснити рішенням Саудівської Аравії почати цінову війну з Росією, знизивши свої відпускні ціни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, світові ціни на нафту упали приблизно на 30%. Ф'ючерси на міжнародну нафту Brent знизилися на цілих 14,25 долара, або на 31,5%, до $31,02 за барель. Це найбільше падіння ціни на еталонну нафту, починаючи з 17 січня 1991 року. Американська WTI здешевіла приблизно на 11,28 доларів за барель або на 27,4% до 30 доларів за барель. Це також найбільше падіння з часу першої війни в Перській затоці в січні 1991 року.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, намагається покарати Росію, другого за величиною світового виробника нафти, за те, що експортери не домовились скоротити обсяги виробництва на тлі скорочення попиту на сировину, викликаного спалахом коронавірусу.

«Саудівська Аравія та Росія вступають у війну з цінами на нафту, яка, ймовірно, буде обмеженою та тактичною», - заявили в Eurasia Group.