У ресторані Києва клієнту на голову впав бокал

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 10:23

Прикрий інцидент трапився у ресторані «Мушля». Тут на відвідувача з другого поверху впав бокал.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, представники спільноти «Київ оперативний» повідомили, що у ресторані «Мушля», який знаходиться у центрі столиці, стався інцидент. З другого поверху на перший полетіли декілька бокалів. Один з них поцілив в голову відвідувачу.

«Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав», - розповіли свідки.

На місце події прибула поліція та швидка допомога.