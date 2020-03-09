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У ресторані Києва клієнту на голову впав бокал

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 10:23
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У ресторані Києва клієнту на голову впав бокал

Прикрий інцидент трапився у ресторані «Мушля». Тут на відвідувача з другого поверху впав бокал. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, представники спільноти «Київ оперативний» повідомили, що у ресторані «Мушля», який знаходиться у центрі столиці, стався інцидент. З другого поверху на перший полетіли декілька бокалів. Один з них поцілив в голову відвідувачу.

«Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав», - розповіли свідки.

На місце події прибула поліція та швидка допомога.

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