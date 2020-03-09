У ресторані Києва клієнту на голову впав бокал

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Прикрий інцидент трапився у ресторані «Мушля». Тут на відвідувача з другого поверху впав бокал.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, представники спільноти «Київ оперативний» повідомили, що у ресторані «Мушля», який знаходиться у центрі столиці, стався інцидент. З другого поверху на перший полетіли декілька бокалів. Один з них поцілив в голову відвідувачу.
«Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав», - розповіли свідки.
На місце події прибула поліція та швидка допомога.
09:50: В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу
09:17: Українці захочуть бачити Зеленського президентом на другому терміні – Трофимов
07:31: На Миколаївщині дитина намагалась повіситись на очах у перехожих
18:01: У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж
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