В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 09:50

Влада Італії прийняла рішення відправити 16 мільонів людей на карантин на тлі збільшення смертності від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «РИА Новости», в Італії побільшало хворих на коронавірус. Тут від смертоносного вірусу помирає кожен двадцятий заражений, а це 4,96% з 7,3 тисячі хворих. Так, 8 березня кількість загиблих від коронавірусу сягла 366 людей.

«Кількість підтверджених випадків - 7 775, порівняно з 5883 попереднього дня (7 березня). Кількість загиблих зросла з 233 до 366 у неділю – це найбільш стрімкий щоденний приріст жертв із початку спалаху», - відзначили італійські ЗМІ.

В результаті влада Італії відправила більше чверті населення країни наобов'язковий карантин, а це 16 мільйонів людей.

До слова,слідом за Італією у так званому рейтингу країн з високим числом загиблих від коронавірусу, розмістився Іран з 2,96% тих, що заразилися, а на третій сходинці Китай.