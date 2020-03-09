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В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 09:50
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В Італії різко збільшилася смертність від коронавірусу

Влада Італії прийняла рішення відправити 16 мільонів людей на карантин на тлі збільшення смертності від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «РИА Новости», в Італії побільшало хворих на коронавірус. Тут від смертоносного вірусу помирає кожен двадцятий заражений, а це 4,96% з 7,3 тисячі хворих. Так, 8 березня кількість загиблих від коронавірусу сягла 366 людей.

«Кількість підтверджених випадків - 7 775, порівняно з 5883 попереднього дня (7 березня). Кількість загиблих зросла з 233 до 366 у неділю – це найбільш стрімкий щоденний приріст жертв із початку спалаху», - відзначили італійські ЗМІ.

В результаті влада Італії відправила більше чверті населення країни наобов'язковий карантин, а це 16 мільйонів людей.

До слова,слідом за Італією у так званому рейтингу країн з високим числом загиблих від коронавірусу, розмістився Іран з 2,96% тих, що заразилися, а на третій сходинці Китай.

 

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