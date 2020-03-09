Українці захочуть бачити Зеленського президентом на другому терміні – Трофимов

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 09:17

Сергій Трофимов висловив думку щодо можливого бажання українських виборців бачити Володимира Зеленського президентом на другому терміні.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофимов прибув на з’їзд «Слуги народу». Так, він висловив думку, що українці захочуть аби Володимир Зеленський йшов на другий термін.

«Виключне моя думка, яке я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямку, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника», - зазначив він.

Тим не менше Трофимов не знає, чи сам Володимир Зеленський захоче продовжити президентство.

«Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років …», - прокоментував Трофимов.