Портнов розповів про офшори Вакарчука

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Лідер «Голосу» та «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук має офшори для несплати податків в Україні. Про це розповів юрист Андрій Портнов.
Новину передає «Преса України».
Юрист Андрій Портнов повідомив у соцмережі, як Святослав Вакарчук зумів не сплатити податки в український бюджет. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що лідер політсили «Голос» гастролював за кордоном, а дохід йшов через офшорні компанії й швейцарський банк.
«Лідер партії Голос і моральний авторитет нації Вакарчук, я знайшов ваш офшор на Британських Віргінських островах і рахунок в Швейцарії», - написав Портнов.
Юрист уточнив, що виступ в Празі в квітні 2015 року був оплачено через компанію "Krim Associates S.A", яка зареєстрована на Віргінських островах. За його словами, передоплата за концерт у розмірі 155 тисяч крон пройшла через швейцарський банк, в якому відкрито рахунок цієї компанії.
«У той час, коли ви, герої Майдану, закликаєте всіх до війни, закликаєте реформувати армію, даєте законодавчі ініціативи, в цей час ваш лідер то співає для російських горілчаних олігархів в Монако, то в Юрмалі в день Іловайської трагедії виступає для російської еліти, то ховає податки, то користується швейцарською компанією заднім числом, то є володарем офшору, який приховує гроші від українського бюджету», - зазначив Портнов.
Юрист попередив, що у зв’язку з таким ходом подій він звернеться до правоохоронних органів.
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