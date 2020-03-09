Портнов розповів про офшори Вакарчука

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 08:38

Лідер «Голосу» та «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук має офшори для несплати податків в Україні. Про це розповів юрист Андрій Портнов.

Новину передає «Преса України».

Юрист Андрій Портнов повідомив у соцмережі, як Святослав Вакарчук зумів не сплатити податки в український бюджет. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що лідер політсили «Голос» гастролював за кордоном, а дохід йшов через офшорні компанії й швейцарський банк.

«Лідер партії Голос і моральний авторитет нації Вакарчук, я знайшов ваш офшор на Британських Віргінських островах і рахунок в Швейцарії», - написав Портнов.

Юрист уточнив, що виступ в Празі в квітні 2015 року був оплачено через компанію "Krim Associates S.A", яка зареєстрована на Віргінських островах. За його словами, передоплата за концерт у розмірі 155 тисяч крон пройшла через швейцарський банк, в якому відкрито рахунок цієї компанії.

«У той час, коли ви, герої Майдану, закликаєте всіх до війни, закликаєте реформувати армію, даєте законодавчі ініціативи, в цей час ваш лідер то співає для російських горілчаних олігархів в Монако, то в Юрмалі в день Іловайської трагедії виступає для російської еліти, то ховає податки, то користується швейцарською компанією заднім числом, то є володарем офшору, який приховує гроші від українського бюджету», - зазначив Портнов.

Юрист попередив, що у зв’язку з таким ходом подій він звернеться до правоохоронних органів.