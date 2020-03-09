Росіяни будуть лізти в усі щілини - Забужко

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 08:06

Оксана Забужко закликала українців об’єднуватися. За її словами, кремль захоче взяти усю Україну.

Новину передає «Преса України».

Українська письменниця Оксана Забужко з’явилася в ефірі 5 каналу. Вона прокоментувала ситуацію в Україні. Нинішню та потенційну майбутню. Так, письменниця вважає, що Кремль не зупиниться й намагатиметься надалі забрати усю територію країни.

Тому Забужко порадила українцям згуртуватися та захищати незалежність.

За її словами, кожен українець окремо з рушницею, як селяни у 20-х роках, не зможе нічого вдіяти. Вона також наголосила, що про це потрібно активно говорити.