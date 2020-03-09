Росіяни будуть лізти в усі щілини - Забужко

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Оксана Забужко закликала українців об’єднуватися. За її словами, кремль захоче взяти усю Україну.
Новину передає «Преса України».
Українська письменниця Оксана Забужко з’явилася в ефірі 5 каналу. Вона прокоментувала ситуацію в Україні. Нинішню та потенційну майбутню. Так, письменниця вважає, що Кремль не зупиниться й намагатиметься надалі забрати усю територію країни.
Тому Забужко порадила українцям згуртуватися та захищати незалежність.
За її словами, кожен українець окремо з рушницею, як селяни у 20-х роках, не зможе нічого вдіяти. Вона також наголосила, що про це потрібно активно говорити.
07:31: На Миколаївщині дитина намагалась повіситись на очах у перехожих
18:01: У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж
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16:29: У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках
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