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На Миколаївщині дитина намагалась повіситись на очах у перехожих

Аня Мартинюк 09 березня 2020, 07:31
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На Миколаївщині дитина намагалась повіситись на очах у перехожих

Страшна трагедія могла трапитись у селищі Тернівка. Тут 9-річний хлопчик спробував повіситися.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 березня, у селищі Тернівка, що на Миколаївщині, 9-річний хлопчик вчинив спробу повіситися. Вкоротити собі віку він планував на очах в інших дітей.

За даними місцевих ЗМІ, дитина вдягла на шию петлю, після чого перекинула шнур через гілку дерева. На місці події були інші діти та одна доросла жінка. Остання, побачивши дитину у петлі, кинулась на допомогу. Після чого жінка викликала медиків та поліцію.

Дорогою до лікарні дитину реанімували. Повернути хлопчика до свідомості вдалось лише у лікарні. Наразі потерпілий перебуває у посттравматичному стресі. Поліція з’ясовує деталі події.

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